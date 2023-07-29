جنرال ألماني يبدي انزعاجه من استراتيجات روسيا العسكرية التي تحبط الهجوم الأوكراني المضاد

أبدى ضابط كبير في الجيش الألماني انزعاجه من الخطط التي تستخدمها القوات المسلحة الروسية خلال تصديها للهجوم الأوكراني المضاد.

وجاءت تصريحات العميد في الجيش الألماني، كريستيان فرويدنغ، خلال مقابلة مع وكالة “DPA” قال فيها “إن إزالة الألغام هي الجزء الأكثر دموية من الهجوم المضاد الأوكراني وتدمر مبادئ الناتو العسكرية”.

وأضاف فرويدنغ بالقول: “يتم فتح المنطقة التي تدافع عنها روسيا حاليا على حساب الكثير من إراقة الدماء للوحدات الأوكرانية وفي بعض الأحيان يتعين على المتخصصين في إزالة الألغام الزحف على بطونهم وإزالة لغم واحدًا تلو الآخر والقيام بأعمال تهدد حياة الجنود”.

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وتابع بالقول إنه “غالبا ما يتم إطلاق النار على الجنود الأوكرانيين، حيث قتل العديد من المتخصصين في إزالة الألغام أو أصيبوا بجروح خطيرة في الأسابيع القليلة الأولى من الهجوم المضاد”.

وبدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل “الناتو” ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات “ليوبارد”.