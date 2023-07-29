إعلام: بايدن يلمح إلى اتفاق وشيك لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن “اتفاقا ربما يكون في الطريق مع السعودية، بعد محادثات أجراها مستشاره للأمن القومي مع مسؤولين سعوديين في جدة بهدف التوصل إلى تطبيع للعلاقات بين المملكة وإسرائيل”.

وقال بايدن، للمساهمين في حملة إعادة انتخابه لعام 2024 في حدث أقيم في فريبورت بولاية مين، إن “هناك تقاربا ربما يكون جاريا”، ولم يذكر أي تفاصيل عن الاتفاق المحتمل، وذلك حسب قناة “i24news” الإسرائيلية.

وكان الرئيس الأمريكي، قال في الآونة الأخيرة، إن “إسرائيل والسعودية أمامهما طريق طويل للتوصل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما”.

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وأضاف بايدن أن “السلام مع إسرائيل سيعتمد على ما هو مطلوب من المملكة لتحقيق التطبيع، مثل تحالف أمني بين الرياض وواشنطن وإسرائيل، ولكن أيضا ما يمكن أن يحصل عليه في المقابل، وهو برنامج نووي مدني”.

وفي أكثر من مناسبة، تحدث مسؤولون إسرائيليون، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن قرب تطبيع العلاقات مع السعودية برعاية أمريكية.