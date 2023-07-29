قرار من بايرن ميونخ يمهد طريق ساديو ماني نحو الرحيل إلى النصر السعودي

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم السبت، دخول مهاجمه السنغالي ساديو ماني في مفاوضات مع النصر السعودي.

وقال النادي البافاري، على حسابه على “تويتر” إن “ساديو ماني في مفاوضات لتغيير النادي لذا لن يكون ضمن التشكيلة اليوم”.

ℹ️ ساديو ماني في مباحثات بشأن عقده لاحتمال انتقال مرتقب ولهذا هو ليس ضمن تشكيل الفريق اليوم. زفن أولرايش يغيب أيضًا لإصابة في الورك.#البايرن #باكماس #AudiFCBTour — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) July 29, 2023

وربطت تقارير صحفية بطل أفريقيا مع منتخب السنغال وأفضل لاعب في القارة مرتين، بالانتقال إلى الدوري السعودي، وتحديدا النصر، على غرار عدد كبير من النجوم في أوروبا.

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