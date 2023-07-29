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قرار من بايرن ميونخ يمهد طريق ساديو ماني نحو الرحيل إلى النصر السعودي

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم السبت، دخول مهاجمه السنغالي ساديو ماني في مفاوضات مع النصر السعودي.

وقال النادي البافاري، على حسابه على “تويتر” إن “ساديو ماني في مفاوضات لتغيير النادي لذا لن يكون ضمن التشكيلة اليوم”.
وربطت تقارير صحفية بطل أفريقيا مع منتخب السنغال وأفضل لاعب في القارة مرتين، بالانتقال إلى الدوري السعودي، وتحديدا النصر، على غرار عدد كبير من النجوم في أوروبا.
مجتمع

“بايرن ميونيخ” يوقع عقوبتين على ساديو ماني بعد حادث لكم ليروي ساني

13 أبريل, 15:50 GMT
ورحل ماني عن ليفربول في الميركاتو الصيفي الماضي مقابل 34 مليون يورو من ليفربول الانجليزي إلى بايرن ميونخ، من أجل خوض تحديات جديدة مع العملاق البافاري بعد فوزه بكل شيء مع الريدز منذ انضمامه في عام 2016 من ساوثهامبتون.

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موقع سبوتنيك الروسي

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