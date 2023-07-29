رامافوزا يصف بوتين بأنه شريك مجتهد

أكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أنه سعيد بالعمل مع شخص مجتهد مثل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقال رامافوزا خلال لقاء مع بوتين: “أنت شخص مجتهد ومستعد للعمل منذ الصباح الباكر، ويسعدني جدًا العمل مع شريك مثلك، لأنني أيضًا أعمل بجد”.

وأشار رامافوزا إلى أن لقاءه أمس مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، انتهى متأخرا نوعا ما.

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عقدت القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني “روسيا – أفريقيا” يومي 27 و 28 يوليو/تموز في سان بطرسبرغ.