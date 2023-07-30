رئيس هيئة قناة السويس يؤكد أنه لا يوجد أي تهديد حقيقي للقناة من "طرق بديلة"

قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع إنه لا يوجد أي تهديد حقيقي للقناة من “طرق بديلة”، مشيرا إلى أن أي تطورات تخص المجرى الملاحي يتم دراستها.

وأوضح ربيع أنه ليس هناك أي سفينة حاويات قامت بعبور بحر الشمال خلال العام الماضي، حسبما ذكرت صحيفة “الشروق” المصرية، اليوم السبت.

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وتابع رئيس الهيئة: “عبور السفن لبحر الشمال يحتاج مرور كاسحة جليد أمامها وهذا يعني أن تكلفة العبور عالية إضافة إلى المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها من جبل الجليد”.

واستطرد: “عبور بحر الشمال غير ممكن سوى لفترة 6 أشهر في العام وعمقه لا يناسب سفن الحاويات”.

ولفت أسامة ربيع إلى أن قناة السويس شهدت عبور 778 سفينة حاويات خلال العام، بإجمالي حمولات وصلت إلى 50 مليون حاوية.

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وأكد أن الطرق الأخرى يمكن استخدامها في التجارة البينية وليست بديلة لقناة السويس رغم محاولات الترويج لذلك، مشيرا إلى أن اصطفاف السفن أمام القناة عند جنوح سفينة “إيفر غرين” في السابق يؤكد أنه لا يوجد بديل لقناة السويس.

وفي تصريح سابق قبل أيام، قال رئيس هيئة قناة السويس إن تدشين أضخم “كراكتين” في الشرق الأوسط بطاقة 3600 متر مكعب في الساعة، يمثل أكبر رد على المشككين في مشروع قناة السويس الجديدة.