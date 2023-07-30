الجيش الروسي يستولي لأول مرة على مركبة المشاة القتالية السويدية "سي في-90"

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وقال جندي من الجيش لمراسل وكالة “سبوتنيك”: “اقتربت مركبتان من مركبات المشاة القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية” إلى معقلنا وبدأت في إطلاق النار”.

وأضاف: “أصيبت إحدى المركبات بقذيفة آر بي جي. وقتل قائد المركبة وهرب بقية الطاقم”.

ووفقا له، هذا هي أول هدية من هذا القبيل يحصل عليها الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة. تم سحب المركبة إلى الخلف.

ولاحظ الجندي أن بعض النقوش السويدية مكررة بالروسية. هنا مكتوب مكان المدفعي”.

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وتعبتر مركبة القتال”CV-90″ عائلة من المركبات القتالية التي كانت في الخدمة مع الجيش السويدي منذ عام 1993. إنها مزودة بمدفع عيار 40 ملم ويحمي درعهم من مقذوفات عيار 30 ملم.

وأعلنت السويد في فبراير أنها ستسلم 50 من هذه المركبات إلى أوكرانيا. في 7 يوليو، قال رئيس وزارة الدفاع الأوكرانية أليكسي ريزنيكوف إن مركبات المشاة القتالية من طراز CV-90 وصلت إلى أوكرانيا وكانت جاهزة للمعركة.

وأرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. قالت وزارة الخارجية الروسية إن دول الناتو “تلعب بالنار” بإمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار الكرملين إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.