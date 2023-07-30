المستشار الإعلامي لـ"الأونروا": هل الدول المانحة مستعدة لاستقبال هجرة جماعية؟

قال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، اليوم السبت، إن الوكالة عرضة للتقليصات الأممية التي طالت كل المنظمات الأممية وليس برنامج الغذاء العالمي.

ونقلت وكالة سما، مساء اليوم السبت، عن أبو حسنة أن الوكالة الأممية عرضة للتقليصات الأممية التي طالت المنظمات الأممية ككل، محذرا من حدوث مجاعة حقيقية في قطاع غزة خلال الأشهر المقبلة.

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وأكد أبو حسنة أن وكالة “الأونروا” تقدم مساعدات غذائية ونقدية لما يزيد عن مليون و700 ألف فلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وسوريا، منهم في غزة وحدها لمليون و200 ألف لاجئ، بشكل دوري.

وقال المسؤول الأممي:

إذا توقفت المساعدات الأممية، وهناك احتمال كبير أن تتوقف، بأن غزة ستواجه مجاعة حقيقية خلال الأشهر المقبلة”.

وشدد عدنان أبو حسنة على أن “80 % من سكان القطاع من اللاجئين من بينهم 800 ألف لاجئ لا يستطيعون توفير وجبتين في اليوم وهذا خطير”، مضيفا “أبلغنا العالم أننا بحاجة لـ70 مليون دولار بصورة عاجلة من أجل شراء مواد غذائية للقطاع، كما أننا بحاجة لـ30 مليون دولار لتوزيع مساعدات نقدية للاجئين في لبنان وسوريا”.

ولفت أبو حسنة إلى أن الوكالة تحاول إدماج الدول العربية في ميزانية “الأونروا”، منوها إلى مساهمة الإمارات بـ20 مليون لدعم الوكالة خلال عامين، متسائلا في الوقت نفسه، هل الدول المانحة مستعدة لاستقبال هجرة جماعية.

في بداية العام الجاري، وجّهت الأونروا نداء لجمع 1,6 مليار دولار من أجل برامجها وعملياتها واستجابتها الطارئة في سوريا ولبنان والضفة الغربية (التي تشمل القدس الشرقية) وقطاع غزة والأردن، في حين أنها تواجه نقصا مزمنا في التمويل منذ 10 سنوات، وقد بدأت الوكالة هذا العام (2023) بديون بقيمة 75 مليون دولار مُرحلة من عام 2022.

وتحتاج الأونروا بشكل عاجل إلى نحو 200 مليون دولار لمواصلة تقديم الخدمات هذا العام ودفع رواتب موظفيها وإنهاء حلقة الديون المفرغة، ومن أجل الاستمرار في تقديم المعونة الغذائية لنحو 1,2 مليون شخص في قطاع غزة دون انقطاع، فإن الوكالة بحاجة ماسة إلى تأمين 75 مليون دولار (مع الحاجة إلى 35 مليون دولار بحلول شهر آب/أغسطس).

في حين أن 600,000 لاجئ من فلسطين في سوريا والأردن ولبنان مهددين بوقف المساعدات النقدية لهم في الربع الأخير من العام، ما لم يتم تأمين مبلغ إضافي قدره 30 مليون دولار بحلول أكتوبر/تشرين الأول.