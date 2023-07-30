القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 60 مرة خلال اليوم الماضي

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 60 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت ما مجموعه 239 مقذوفا من عيارات مختلفة.

موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في “تلغرام”، “إنه “خلال الساعات الـ24 الماضية، أبلغت البعثة عن 60 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية”.

وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 239 مقذوفا من عيارات مختلفة.

وأضاف البيان أن مناطق خمس بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي: غورلوفكا، ياسينوفاتسكي، دونيتسك، ماكييفكا وألكسندروفكا.

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وخلال اليوم الماضي وردت تقارير عن إصابة ثمانية أشخاص مدنيين بينهم فتاة مواليد عام 2019 في أحياء مدينة دونيتسك.