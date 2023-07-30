مشاهد لآثار اصطدام طائرة مسيرة بأحد أبراج "موسكو سيتي"… فيديو

نشرت قناة “زفيزدا” الروسية لقطات للأضرار الناجمة عن اصطدام طائرة مسيرة بأحد أبراج منطقة موسكو سيتي.

وتبين أن الضرر أصاب أحد الطوابق، ما أدى إلى تكسر الزجاج، وتم تطويق المكان، كما تقف سيارات الإسعاف والإطفاء بجوار المبنى.

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وكان عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، قد أعلن أنه لم يصب أحد نتيجة هجوم الطائرات المسيرة على برجي موسكو سيتي. كما لم يكن هناك حريق بعد الاصطدام.

ضربت الطائرة المسيرة مبنى “IQ” المكون من 50 طابقا، وتم إجلاء الناس من البرج.

في وقت سابق، أفادت الأنباء أن الدفاع الجوي في مقاطعة موسكو صد هجمات لطائرات مسيرة على العاصمة، وتم إسقاط طائرتين مسيرتين.