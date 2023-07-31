مصرع 40 شخصا إثر انفجار قنبلة فى باكستان

لقي ما لا يقل عن 40 شخصا مصرعهم في باكستان، اليوم الأحد، إثر انفجار قنبلة في منطقة باجور بإقليم خيبر بختونخوا.

إوذكر موقع “اليوم السابع” أن فرق من الشرطة ورجال الإنقاذ هرعت إلى موقع الحادث لاتخاذ الترتيبات لنقل الجرحى إلى المستشفى، فيما بدأت الشرطة في جمع الأدلة والتحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة.

يذكر أنه في مايو/ أيار الماضي، أعلنت السلطات الباكستانية، مقتل 4 أشخاص من بينهم 3 ضباط شرطة ومسلح إرهابي، وذلك جراء انفجار استهدف أحد نقاط التفتيش التابعة للشرطة.

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ولقي أربعة أشخاص مصرعهم في هجوم على نقطة تفتيش للشرطة الباكستانية بالقرب من حدود جنوب وزيرستان مع أفغانستان.

وأوضح موقع “جيو نيوز” الباكستاني: ” وقع انفجار في منطقة جنوب وزيرستان المحاذية لأفغانستان استهدف نقطة تفتيش للشرطة، ما أسفر عن أربع قتلى بينهم ثلاثة من ضباط الشرطة”.