لابيد يطالب بتجميد 18 شهرا للتعديلات القضائية من أجل محادثات مع نتنياهو للوصول إلى حل وسط

اشترط زعيم كتلة المعارضة في الكنيست الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأحد، “تجميد التعديلات القضائية 18 شهرا، لاستئناف المفاوضات مع الحكومة حول صيغة متفق عليها للتعديلات”.

وقال لابيد، عبر حسابه على “تويتر”، إن “مثل هذا التجميد نفسه يحتاج إلى تشريعه من المعارضة والحكومة”.

הפתרון האפשרי היחיד, והדבר היחיד שיאפשר חזרה להידברות, היא הקפאה בחקיקה. הממשלה והאופוזיציה צריכות לחוקק ביחד הקפאה של 18 חודשים. כל עוד אין הקפאה בחקיקה, אין טעם ואין הגיון לדבר על חוקים אחרים או הסכמות אחרות, מפני שברור לגמרי שהממשלה שוב תברח ברגע האחרון. — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) July 30, 2023

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أعلنت الأربعاء الماضي، “الامتناع عن إصدار أمر احترازي بتجميد سريان مفعول التعديل القضائي على قانون “حجة المعقولية”، الذي أقره الكنيست الاثنين الماضي”.

وقالت المحكمة إن “جلسة للنظر في الالتماسات المقدمة ضد التعديل تم تأجيله إلى موعد لم يحدد بعد في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل”، مشيرة إلى أن التعديل القانوني أصبح نافذا، بعد أن سجل رسميا صباح اليوم في سجل القوانين في إسرائيل.

وصادق الائتلاف الحاكم (64 نائبا من أصل 120 في الكنيست)، الاثنين الماضي، على قانون “الحد من المعقولية” الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية بدعوى “عدم المعقولية”.

إقرار الكنيست للتعديلات القضائية… سيناريوهات محتملة وتداعيات خطيرة على إسرائيل داخليا وخارجيا

من جهته، قال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنه “سيتم الاستئناف أمام المحكمة العليا، بعد إقرار الكنيست قانون التغييرات القضائية”.

ويدافع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه، عن مشروع القانون الخاص بالتغييرات القضائية، ويزعم أن الهدف منه هو تحقيق التوازن بين السلطات والحد من تدخل المحكمة في السياسة، بينما يقول المعارضون إن المحكمة العليا تقوم بدور حاسم في حماية الحياة المدنية وحقوق المواطنين.