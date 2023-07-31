قوات الدعم السريع تعلن الإفراج عن عدد من عناصر الشرطة السودانية المحتجزين لديها

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الأحد، “الإفراج عن عدد من عناصر الشرطة السودانية المحتجزين لديها”.

ونقلت موقع “سودان تربيون”، عن قائد ميداني في الدّعم السريع، قوله إن “قواتهم أفرجت عن 22 شرطيًا، منهم 8 ضباط برتب مختلفة”، مشيرا إلى أسرهم خلال الحرب المندلعة من منتصف أبريل/ نيسان الماضي.

وأكد القائد الميداني، أن “الإفراج عن عناصر الشرطة السودانية جاء بتوجيه من قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، لدواعٍ إنسانية”.

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وتتواصل، منذ أكثر من 3 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.

وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع “الاتفاق الإطاري” المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

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واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.