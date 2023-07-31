طاقم "سو- 34" يتجنب الاصطدام بمسيرة أمريكية في سوريا

أعلن العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن مسيّرة “إم كيو-9” تابعة لتحالف مكافحة الإرهاب الموالي للولايات المتحدة اقتربت بشكل خطير من مقاتلة “سو- 34” تابعة لقوات الفضاء الروسية على مسافة أقل من 100 متر في الجو
وأضاف غورينوف اليوم الأحد: “في 30 تموز (يوليو) الساعة 6.53 على ارتفاع 5000 متر في منطقة الرقة، سُجل مرة أخرى اقتراب خطير من قبل طائرة بدون طيار من طراز “إم كيو- 9” من طائرة من طراز “سو- 34″ تابعة لقوات الفضاء الروسية على مسافة تقل عن 100 متر في الجو”.
مركز المصالحة الروسي يسجل خروقات جوية من قوات “التحالف” في سوريا
20 يوليو, 20:08 GMT
كما لفت غورينوف الانتباه إلى حقيقة أن “هذه الطلعة الجوية لطائرة التحالف بدون طيار لم تتضمن نية بعدم التصادم (من قبل الطائرة الأمريكية”.
تم تجنب الاصطدام بفضل الكفاءة المهنية للطيارين الروس والإجراءات التي اتخذوها في الوقت المناسب.
وأوضح غورينوف أن “التحالف” سجل 12 حالة انتهاك لبروتوكولات منع الاصطدام خلال النهار.
وختم: “في منطقة التنف، سجل أربعة أزواج من مقاتلات F-16 وزوجين من مقاتلات F-35 وطائرة واحدة متعددة الأغراض بدون طيار تابعة للتحالف اختراقات في منطقة التنف”.
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