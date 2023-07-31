طاقم "سو- 34" يتجنب الاصطدام بمسيرة أمريكية في سوريا

وأضاف غورينوف اليوم الأحد: “في 30 تموز (يوليو) الساعة 6.53 على ارتفاع 5000 متر في منطقة الرقة، سُجل مرة أخرى اقتراب خطير من قبل طائرة بدون طيار من طراز “إم كيو- 9” من طائرة من طراز “سو- 34″ تابعة لقوات الفضاء الروسية على مسافة تقل عن 100 متر في الجو”.