الرئاسة الفلسطينية: ما حدث في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان "مجزرة" وتجاوز للخطوط الحمراء

نددت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، بما حدث من اشتباكات في مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا جنوبي لبنان. معتبرةً أن “ما حدث مجزرة بشعة واغتيال غادر وإرهابي للمناضلين من قوات الأمن الوطني”.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن الاغتيالات طالت عددا من قوات الأمن في أثناء أدائهم واجباتهم الوطنية في الحفاظ على صون الأمن والأمان لشعبنا في مخيم عين الحلوة والسهر على أمن الجوار اللبناني.

وشددت الرئاسة الفلسطينية على أن ذلك الحادث تجاوز كل الخطوط الحمراء وعبث بالأمن اللبناني وأمن المخيم من قبل مجموعات إرهابية متطرفة، دأبت منذ سنوات العمل على إدخال المخيم في تنفيذ أجندات هدفها النيل من الاستقرار الذي يشهده المخيم.

ولفتت إلى أن هذا الأمر غير مسموح به ولن يمر دون محاسبة مرتكبي هذه المجزرة.

ونوهت الرئاسة بأن “أمن المخيمات خط أحمر ومن غير المسموح لأي كان ترويع أبناء شعبنا والعبث بأمنهم”.

وأكدت رئاسة فلسطين دعمها لما تقوم به الحكومة اللبنانية من أجل فرض النظام والقانون، مشيرة إلى حرصها الشديد على سيادة لبنان، بما يشمل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، والحفاظ على الأمن والقانون.

اشتباكات عين الحلوة مستمرة بالرغم من قرار الهدنة

وأضافت: “عملنا طوال السنوات الماضية وبجهد كبير للحفاظ على استتباب الأمن والاستقرار وبالتنسيق مع الدولة اللبنانية وأجهزتها الرسمية والأمنية، وسنبقى على هذا الطريق للحفاظ على أمن وسيادة لبنان وحماية أبناء شعبنا في المخيمات وتحت سيادة القانون والأمن اللبنانيين”.

ونعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” في لبنان بياناً نشرته عبر تلغرام، قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا، القائد اللواء أبو أشرف العرموشي ورفاقه، مهند قاسم، وطارق خلف، وموسى فندي، وبلال عبيد، الذين قضوا بكمين مسلح.