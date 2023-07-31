القوات الأوكرانية تطلق 34 قذيفة باتجاه جمهورية دونيتسك في حوالي ساعة

دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في “تلغرام”، إنه “تم رصد قصف من طرف التشكيلات المسلحة الأوكرانية نحو الاتجاهات التالية: 22:15 – حي ماكسيميليانوفكا، حي أليكساندروفكا: تم إطلاق 3 قذائف من عيار 155 ميليمتر”.