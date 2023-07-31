القوات الأوكرانية تطلق 34 قذيفة باتجاه جمهورية دونيتسك في حوالي ساعة

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية بـ34 قذيفة من الساعة 22:15 حتى 23:30.
دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في “تلغرام”، إنه “تم رصد قصف من طرف التشكيلات المسلحة الأوكرانية نحو الاتجاهات التالية: 22:15 – حي ماكسيميليانوفكا، حي أليكساندروفكا: تم إطلاق 3 قذائف من عيار 155 ميليمتر”.
وفي الساعة 22:15 تم إطلاق 4 قذائف من عيار 155 ميليمتر نحو منطقة بيتروفسكي في مدينة دونيتسك.
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وخلال فترة 22:25-22:30 تم إطلاق 27 قذيفة من عيار 155 ميليمتر نحو منطقة كوبيشيفسكي في مدينة دونيتسك”.
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