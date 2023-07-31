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القوات الأوكرانية تطلق 34 قذيفة باتجاه جمهورية دونيتسك في حوالي ساعة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية بـ34 قذيفة من الساعة 22:15 حتى 23:30.

دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في “تلغرام”، إنه “تم رصد قصف من طرف التشكيلات المسلحة الأوكرانية نحو الاتجاهات التالية: 22:15 – حي ماكسيميليانوفكا، حي أليكساندروفكا: تم إطلاق 3 قذائف من عيار 155 ميليمتر”.
وفي الساعة 22:15 تم إطلاق 4 قذائف من عيار 155 ميليمتر نحو منطقة بيتروفسكي في مدينة دونيتسك.
العملية العسكرية الروسية الخاصة

صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا

أمس, 23:07 GMT
وخلال فترة 22:25-22:30 تم إطلاق 27 قذيفة من عيار 155 ميليمتر نحو منطقة كوبيشيفسكي في مدينة دونيتسك”.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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