قصف أوكراني مكثف يستهدف منطقة كويبيشيف في دونيتسك وإصابة عدة أشخاص

أعلن عمدة مدينة دونيتسك، أليكسي كولمزين، تعرض منطقة كويبيشيف لقصف أوكراني عنيف، وإصابة عدة أشخاص.

دونيتسك – سبوتنيك. وقال كولمزين، في قناته على تلغرام، اليوم الأحد، إن “منطقة كويبيشيف تتعرض لقصف مكثف.. وتشير المعلومات الأولية إلى وقوع عدة إصابات”.

وفي وقت مبكر صباح اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف فجر الأحد، بواسطة 3 مسيرات على منشآت في موسكو.

العملية العسكرية الروسية الخاصة صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا

وأكدت الوزارة أنه “تم تدمير إحدى المسيرات في الجو بوسائط الدفاع الجوي في منطقة أودينتسوفو في ضواحي موسكو، في حين تم إحباط عمل الاثنتين الأخريين بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية، مما أدى إلى فقدان السيطرة على حركتهما واصطدامهما بأبنية غير سكنية في مجمع ” موسكو- سيتي “.

وأكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، اليوم الأحد، أن الأمم المتحدة ترفض أي هجوم على أهداف مدنية، وذلك تعليقا على هجوم الطائرات المسيرة الأوكرانية على موسكو اليوم.