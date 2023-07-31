تمديد إغلاق المجال الجوي في السودان بسبب الصراع العسكري

أعلن مطار الخرطوم الدولي في بيان صادر، يوم الأحد، أن سلطة الطيران المدني السودانية قررت تمديد إغلاق المجال الجوي أمام جميع حركة الطيران حتى تاريخ 15 أغسطس/آب.

واستثنت سلطات الطيران المدني السودانية “رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء” التي ستحصل على تصريح خاص من الجهات المختصة.

يأتي هذا القرار على خلفية الصراع العسكري الذي اندلع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/نيسان الماضي، مما دفع السلطات المعنية إلى اتخاذ تدابير أمنية صارمة وإغلاق المجال الجوي حفاظاً على سلامة المواطنين والحيلولة دون تصاعد التوترات.

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وبناءً على طبيعة الظروف الحالية، ستظل رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء مستمرة وسيتم منحها التصاريح اللازمة للتحليق خلال الفترة الممتدة حتى تاريخ 15 أغسطس.