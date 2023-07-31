الخارجية: روسيا وبيلاروسيا تعملان على إنشاء مراكز تدريب قتالية مشتركة

أعلن مدير القسم الثاني لدول رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، أليكسي بوليشيوك، أنه في الوقت الحالي تتم عملية مصادقة على اتفاق روسي- بيلاروسي حول إنشاء مراكز التدريب القتالي للعسكريين من جميع أنواع القوات.

موسكو – سبوتنيك. وقال بوليشيوك لوكالة “سبوتنيك”: “في الوقت الحالي تتم عملية مصادقة على اتفاق روسي- بيلاروسي حول إنشاء وعمل مراكز التدريب القتالي المشترك للعسكريين. لقد صادق الجانب البيلاروسي عليه في يوليو/تموز”.

وتابع: “بحسب معلوماتنا، يتم النظر في إنشاء مثل هذه المراكز لجميع أنواع القوات، وسوف تعمل [تلك المراكز] على أساس الوحدات العسكرية في روسيا وبيلاروسيا”.

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