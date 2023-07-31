طائرة مسيرة تهاجم مبنى للشرطة في مقاطعة بريانسك الروسية

أعلن حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز أن طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، هاجمت مبنى مديرية الشؤون الداخلية في منطقة تروبتشوفسكي في مقاطعة بريانسك، ولم يصب أحد بأذى.

وكتب الحاكم: “في الليل، هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية منطقة تروبتشوفسكي. أسقطت الطائرة المسيرة قذيفة على مبنى قسم شرطة المنطقة. لم تقع إصابات. ووقعت أضرار في السقف والنوافذ”.

وتقوم القوات الأوكرانية باستمرار بقصف وهجمات بطرق مختلفة على المناطق الحدودية لروسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج.

العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الروسية تمنع محاولتي استطلاع قتالي للجيش الأوكراني على محور زابوروجيه

وتواصل القوات الروسية، من جانبها، عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).