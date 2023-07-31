وزير الداخلية التونسي: لدينا 80 ألف مهاجر أفريقي منهم 17 ألف في صفاقس

ونقلت قناة “نسمة” عن الفقي، قوله بأن 17 ألف مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء موجودون في مدينة صفاقس، مؤكدا أن 1057 مهاجرا أفريقيا غير نظامي غادروا تونس طوعا نحو بلدانهم.

وأضاف وزير الداخلية التونسي أن قواته منعت نحو 2200 مهاجر من دخول البلاد عبر المعابر الحدودية خلال النصف الأول من 2023.