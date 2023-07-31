قوات إنزال روسية مدعمة بعربات صغيرة تهاجم مواقع أوكرانية على محور زابوروجيه… فيديو

شنت قوات إنزال روسية على عربات صغيرة مزودة بأنظمة مضادة للدبابات وقاذفات قنابل هجوم على أراضي القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لذلك. يندفع طاقم العربة على طول الطريق، وبعد اختيار هدف، يوجه ضربة قوية.

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وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من مجموعة “المركز” استولت على 8 معاقل على حدود قطاعي رايغورود وتشيرنوبوبوفسك في إطار الدفاع النشط على محوري سفاتوفسكي وكراسني ليمان.