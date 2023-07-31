حاكم مصرف لبنان في آخر كلمات قبل مغادرته منصبه: صمدنا ولبنان التاريخ سيبقى صامدا… فيديو

أدلى حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بتصريحات مقتضبة قبل مغادرته منصبه، والذي استمر فيه 30 ‏عاما.‏

وقال في تصريحات لصحيفة “النهار” اللبنانية: “صمدنا، ولبنان التاريخ سيبقى صامدا ما دام لدينا لبنانيون قبضايات”.

وتابع: “أنا مطمئن على استمرارية المؤسسات، والأمور هادئة في سوق القطع، والاقتصاد إلى تحسن، وأنا متفائل دائما”.

وأضاف رياض سلامة في حديقة مصرف لبنان أمام الموظفين، في حفل أقيم لتكريمه: “أودعكم، لكن قلبي باق معكم، مصرف لبنان صمد، وسيصمد بجهودكم، وكان العمود الفقري الذي سمح للبنان بالاستمرار رغم أزمته”.

ويخضع دور رياض سلامة في مصرف لبنان [البنك المركزي] لتدقيق شديد منذ بدء تراجع اقتصاد البلاد عام 2019، وبلوغه مرحلة الانهيار، الذي شهد تراجع قيمة الليرة ودفع شريحة كبيرة من السكان إلى هوة الفقر.

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