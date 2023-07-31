الكرملين يعلق على مبادرة السعودية بشأن أوكرانيا

أكّد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الكرملين سيتابع الاجتماع في السعودية بشأن أوكرانيا، مبينا أن روسيا تتابع الأهداف التي تم وضعها لهذا الاجتماع.

وقال بيسكوف، اليوم الاثنين، معلّقًا على المبادرة السعودية: “لا شك أن روسيا ستتابع هذا الاجتماع”.

وتابع بيسكوف: “لا يزال يتعين فهم الأهداف التي تم تحديدها بشكل كامل، وما الذي يخطط المنظمون للحديث عنه في الواقع”.

كما أشار إلى أن الكرملين قال مرارا إن “أي محاولة لتعزيز تسوية سلمية تستحق تقييما إيجابيا”.

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