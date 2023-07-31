الحكومة المصرية تعلن آلية للعمل من المنزل في القاهرة يوما واحدا أسبوعيا

وأوضح المحافظ في بيان صادر، اليوم الاثنين، أن العمل من المنزل عبر الإنترنت سيكون مسموحا به، يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس 2023، لجميع العاملين في ديوان عام المحافظة والأحياء والمديريات والهيئات والشركات، باستثناء ما يأتي: