أفاد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الاثنين، عن معلومات تفيد بأن نظام كييف يستخدم جنوده الجرحى كمواد بيولوجية، وينزع الأعضاء سرًا منهم لزراعتها لاحقًا.

وقال باتروشيف في منطقة بتروزافودسك، خلال اجتماع حول القضايا الأمنية: “لم يتم إلقاء الأوكرانيين فقط في ما يسمى”بمفرمة اللحم”، ما يؤدي إلى خسائر فادحة، ولكن، وفقًا للمعلومات الواردة، يستخدمون الجنود الجرحى من القوات المسلحة الأوكرانية كمواد بيولوجية، وينزعون الأعضاء سرًا من أجل زرعها”.

على ما يبدو، ليس من قبيل المصادفة أن يكون زيلينسكي قد وقّع العام الماضي على قانون بشأن الزرع، ينص على زرع أعضاء بشرية دون موافقة (الطرف المانح).

في أبريل/ نيسان 2022، أشار باتروشيف إلى أن “الغرب يواجه بالفعل إحياء سوق الظل لشراء الأعضاء البشرية من الشرائح الضعيفة اجتماعيًا من سكان أوكرانيا، لإجراء عمليات زرع سرية للمرضى الأوروبيين”.

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وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في مؤتمر عبر الهاتف مع قيادة القوات المسلحة الروسية، أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يقرب من 21 ألف جندي، في يوليو/ تموز الجاري.