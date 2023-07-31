المقداد: أمريكا تواصل نهب النفط وتحرم الشعب السوري ‏من ثرواته

صرّح وزير الخارجية السوري، الدكتور فيصل المقداد، اليوم الاثنين، بأن أمريكا تواصل نهب النفط، وتحرم الشعب السوري من ثرواته، مضيفا أنها تسعى لأن تكون منطقة التنف مركزا للتنظيمات الإرهابية التي ترسلها.

وأشار المقداد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني، أمير عبد اللهيان: “أمريكا تواصل نهب النفط وتحرم الشعب السوري من ثرواته، وميليشياتها الانفصالية وتركيا تحرم أهالي الحسكة من المياه”، بحسب الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية.

وأضاف:

“أمريكا تريد أن تكون منطقة التنف التي تحتلها مركزا للتنظيمات الإرهابية التي ترسلها لهذا المكان أو ذاك”.

وتابع: “الهدف الأساسي لأمريكا هو منع أي حل للأزمة في سوريا”.

وأضاف المقداد: “إن جرائم الاحتلال الأمريكي في سوريا لا يمكن أن تستمر، والشعب السوري لن يتحمل ذلك إلى ما لا نهاية، وعلى جيش الاحتلال الأمريكي أن ينسحب من الأراضي التي يحتلها”، وفقا لوكالة الأنباء السورية “سانا”.

وأكد وزير الخارجية السوري، الدكتور فيصل المقداد، في المؤتمر الصحفي، أن الخطوات العملية بدأت تتخذ لتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى سوريا أخيرا.

الرئيس الإيراني يتهم أمريكا باحتلال مناطق في سوريا لنهب ثرواتها

ويتواجد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، حاليا في العاصمة الإيرانية طهران، لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، وكبار المسؤولين الإيرانيين.