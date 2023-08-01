أمريكا تعلن مشاركتها في محادثات السعودية بشأن أوكرانيا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر اليوم الإثنين أن واشنطن تؤيد إجراء محادثات متعددة الأطراف في السعودية بشأن أوكرانيا

وأكد ميلر خلال إفادة صحفية أن “المسؤولين الأمريكيين يعتزمون أيضا المشاركة في هذه المحادثات”.

وقال ميلر معلقا على القمة التي من المتوقع أن تبدأ هذا الأسبوع في جدة السعودية: “بالطبع نحن ندعم هذه القمة”.

ونوه ميلر إلى أن “واشنطن تعطي الأولوية لضمان تمثيل كييف في الأحداث التي سيتم فيها مناقشة حل دبلوماسي للصراع الأوكراني”.

في الوقت نفسه، رفض ميلر الإعلان عن قائمة الدول التي ستشارك في المنتدى القادم.

وأضاف ميللر “فيما يتعلق بما إذا كان المسؤولون الأمريكيون سيشاركون أم لا، فأنا على استعداد لتأكيد أن هذه هي القضية”.

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وأعلن الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الإثنين، أن بلاده مستعدة للمشاركة في محادثات السلام بشأن أوكرانيا، التي تنظمها المملكة العربية السعودية، فقط في حال مشاركة طرفي النزاع فيها.