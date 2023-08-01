بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري ضد النيجر إعلان حرب ضدنا

نددت مالي وبوركينا فاسو، يوم أمس الاثنين، بالعقوبات التي فرضتها مجموعة “إيكواس” ضد النيجر، وأكدتا أن أي تدخل عسكري ضد نيامي سيعتبر بمثابة إعلان حرب ضد واغادوغو وبامكو.

وألقى متحدث الحكومة الانتقالية في مالي البيان المشترك، يوم أمس الاثنين، قائلًا: “نحن ندين العقوبات التي فرضت من قبل مجموعة إيكواس على النيجر والتي من شأنها تفاقم الوضع الإنساني”.

رئيس النيجر محمد بازوم يظهر لأول مرة منذ الانقلاب العسكري… صورة

وأضاف البيان أن “أي تهديد بالتدخل العسكري في النيجر سيعتبر حربًا ضد بوركينا فاسو ومالي”، محذرا، بالقول: “أي تدخل عسكري ضد النيجر سيؤدي إلى انسحاب مالي وبوركينا فاسو من إيكواس”.

وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية الانقلاب العسكري.

وقال رئيس مفوضية مجموعة “إيكواس”، عمر عليو تواري، خلال اجتماع لممثلي المجموعة بحضور رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي: “الرئيس محمد بازوم يظل هو الرئيس الشرعي للنيجر، وندعو السلطات إلى إعادة النظام الدستوري خلال أسبوع”.

وتضم “إيكواس” 15 دولة هي الرأس الأخضر وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والسنغال وسيراليون وبنين وبوركينا فاسو وغانا وساحل العاج والنيجر ونيجيريا وتوغو.

رئيس النيجر محمد بازوم يظهر لأول مرة منذ الانقلاب العسكري… صورة

يشار إلى أن عسكريين في جيش النيجر أعلنوا، في وقت سابق، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال.

وأعلن جيش النيجر في بيان “دعم الانقلاب” وحذر من أن “أي تدخل عسكري خارجي من أي طرف، ستكون له عواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها، ويؤدي إلى فوضى في البلاد”.

وقبل قمة أمس، أصدر القادة العسكريون في النيجر بيانا عبر شاشات التلفزيون الرسمي، مساء أول أمس، حذروا فيه من أي تدخل عسكري في بلادهم.