إعلام: سماع دوي انفجارات في خاركوف الأوكرانية

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الثلاثاء، بسماع عدة انفجارات في مدينة خاركوف، حيث تم الإعلان عن حالة طوارئ جوية.

وقالت صحيفة “سترانا” الأوكرانية، نقلا عن عمدة المدينة، إيغور تيريخوف: “تم سماع انفجارات في منطقة شيفتشينكو، وقد وقعت ثلاثة انفجارات بالفعل”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة إعلان حالة التأهب الجوي في 4 مقاطعات أوكرانية

ووفقًا للصحيفة، كانت هناك أيضًا تقارير عن وقوع انفجارات في منطقة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف.

ووفقًا لبيانات الخريطة الرقمية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم الإبلاغ عن حالة طوارئ جوية في مقاطعة خاركوف، ابتداء من الساعة 11:55 مساءً.

يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.

وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.