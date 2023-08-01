القوات الروسية تدمر دبابة أوكرانية بقذيفة "كراسنوبول" عالية الدقة… فيديو

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وحصلت وكالة “ سبوتنيك ” على مقطع فيديو يُظهر إصابة الدبابة، ونتيجة للانفجار القريب، حدث انفجار في مخزون الذخيرة ما أدى إلى تدمير الدبابة وطاقمها.

قذائف الهاون الموجَّهة “كراسنوبول” بقطر 152 ملم تحتوي على رأس ليزري شبه نشط للتوجيه الذاتي يستدل عليه من خلال الليزر المنعكس عن الهدف.

ويتم تصحيح مسار القذيفة أثناء اقترابها من الهدف باستخدام الأجنحة الديناميكية، ويصل مداها الأقصى إلى 25 كيلومترًا، ولا يتجاوز انحراف التصويب عن خط الهدف 2 متر.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.