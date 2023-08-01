بدء العمل بالروبل الرقمي قانونيا في روسيا

بدأت تسري، اليوم الثلاثاء، الأحكام الأساسية للقانون الذي ينص على تثبيت الأنظمة القانونية لإدخال الروبل الرقمي في روسيا، وهو الشكل الثالث للعملة الوطنية.

ولاستخدام الروبل الرقمي، سيكون من اللازم إنشاء محفظة إلكترونية خاصة عبر البنك، وستتم عمليات الروبل الرقمي عبر منصة خاصة، سيكون البنك المركزي الروسي المشغل لهذه المنصة.

مجلس الفيدرالية الروسي يصادق على قانون “الروبل الرقمي”

ومن المخطط أن تكون التحويلات والدفعات باستخدام الروبل الرقمي مجانية للمواطنين، بينما ستكون الرسوم للأعمال التجارية لاستقبال الدفعات باستخدام الروبل الرقمي 0.3% من قيمة الدفعة.

وسيتم تنفيذ العمليات وفقًا للقواعد التي سيوافق عليها مجلس إدارة “بنك روسيا”، كما أنه سيحدد معدلات وشروط العمليات.

وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، وافق مجلس الفيدرالية الروسي على القانون الأساسي الخاص بإدخال وتنظيم “الروبل الرقمي” في روسيا، والذي سيصبح الشكل الثالث للعملة الوطنية إلى جانب الروبل النقدي وغير النقدي.

ويتم إنشاء الروبل الرقمي بشكل أساسي كوسيلة أخرى للمدفوعات والتحويلات، لذلك لن يكون من الممكن فتح وديعة به والحصول على قرض، ولن يتم احتساب أي فائدة على الأرصدة في المحافظ الرقمية.

ويقدم القانون المفاهيم الأساسية، ويحدد الوضع القانوني للروبل الرقمي والمعاملات فيه، والعلاقة بين “بنك روسيا” المشغل لمنصة الروبل الرقمي، والمشاركين فيه.

سيكون البنك المركزي مسؤولًا أمام المستخدمين عن فتح محافظ رقمية وأداء بعض الوظائف الأخرى، ولن يتمكن أي شخص، باستثناء المشغل، من استخدام عبارة “منصة الروبل الرقمية” ومشتقاتها في الإعلانات.