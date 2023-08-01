عمدة موسكو: إسقاط عدد من الطائرات المسيرة فوق المدينة

أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، صباح اليوم الثلاثاء، إسقاط عدد من الطائرات المسيرة التي أطلقت نحو العاصمة، باستخدام منظومات الدفاع الجوي، ولكن واحدة منها وصلت إلى برج في “موسكو سيتي”، وتسببت في تلف واجهة مبنى.

وقال العمدة عبرقناته على “تلغرام”: “تم إسقاط عدة طائرات مسيرة عند محاولتها التحليق نحو موسكو باستخدام منظومات الدفاع الجوي”.

مشاهد لآثار اصطدام طائرة مسيرة بأحد أبراج “موسكو سيتي”… فيديو

وأضاف: “وصلت واحدة منها إلى البرج نفسه في المدينة نفسها مثل المرة السابقة، ما تسبب في تلف واجهة المبنى على الطابق 17″، لافتا إلى أن خدمات الطوارئ تعمل في موقع الحادث.

وصباح أمس الاثنين، أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، أن قوات الدفاع الروسية اعترضت طائرات مسيرة حاولت الهجوم على موسكو.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومة الدفاع الجوي أحبطت هجوم طائرة مسيرة على مقاطعة موسكو، ولم تحدث أي أضرار أو إصابات.

وفي بداية يوليو/ تموز الماضي، تم إسقاط خمس طائرات من دون طيار أوكرانية في العاصمة الروسية، اثنتان منها في منطقة فالوييفو (سقطت في حقل فارغ)، وواحدة في منطقة كوبينكي واثنتان في نوفا موسكفا.