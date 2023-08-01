وكالة "ناسا" تتلقى إشارة من مسبار"فوياجر-2" المفقود

قالت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، اليوم الثلاثاء، إنها تلقت إشارة من المسبار الفضائي “فوياجر-2″، الذي فقدت الاتصال به في يوليو/ تموز الماضي، وأن المركبة تعمل بشكل جيد.

وقالت “ناسا” في تغريدة عبر موقع “تويتر”: “شبكة الاتصالات الفضائية البعيدة في ناسا تلقت إشارة حاملة من “فوياجر-2″، وهذا يدل على أن المركبة الفضائية تعمل بحالة جيدة”.

يشار إلى أنه، في 28 يوليو/تموز الماضي، أعلنت “ناسا” أن الخبراء فقدوا الاتصال مع المسبار الفضائي، وكان من المفترض أن يكون من الصعب استعادة الاتصال على الأقل، حتى منتصف أكتوبر/ تشرين الثاني المقبل.

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