وكالة "ناسا" تتلقى إشارة من مسبار"فوياجر-2" المفقود

قالت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، اليوم الثلاثاء، إنها تلقت إشارة من المسبار الفضائي “فوياجر-2″، الذي فقدت الاتصال به في يوليو/ تموز الماضي، وأن المركبة تعمل بشكل جيد.
وقالت “ناسا” في تغريدة عبر موقع “تويتر”: “شبكة الاتصالات الفضائية البعيدة في ناسا تلقت إشارة حاملة من “فوياجر-2″، وهذا يدل على أن المركبة الفضائية تعمل بحالة جيدة”.
يشار إلى أنه، في 28 يوليو/تموز الماضي، أعلنت “ناسا” أن الخبراء فقدوا الاتصال مع المسبار الفضائي، وكان من المفترض أن يكون من الصعب استعادة الاتصال على الأقل، حتى منتصف أكتوبر/ تشرين الثاني المقبل.
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20 ديسمبر 2022, 11:57 GMT
أطلقت مهمة “فوياجر” (المسافر)، المكونة من مسبارين توأم، “فوياجر-1” و”فوياجر-2″، في الفضاء، في سبتمبر/أيلول 1977. وتعد المهمة الأبعد مسافة عن الأرض وأطول الأجهزة الفضائية عمرًا. ويعمل “فوياجر-1″، الذي يبعد عن الأرض 24 مليار كيلومتر، بشكل طبيعي.
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