الدفاع الروسية: إحباط هجوم إرهابي بالطائرات المسيرة على أهداف في موسكو

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وذكرت الوزارة في بيان: “في ليلة 1 أغسطس، تم إحباط محاولة لهجوم إرهابي من قبل نظام كييف باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في مدينة موسكو ومنطقة موسكو”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة عمدة موسكو: إسقاط عدد من الطائرات المسيرة فوق المدينة

وأضاف البيان: “تم تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في الجو باستخدام نظام الدفاع الجوي فوق مناطق أودينتسوفسك وناروفومينسك في مقاطعة موسكو”.

وأوضحت الوزارة أن:

طائرة مسيرة ثالثة تمت السيطرة عليها بواسطة أدوات الحرب الإلكترونية وفقدت التحكم وسقطت في منطقة المباني غير السكنية في مجمع “موسكو سيتي”.

وصباح أمس الاثنين، أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، أن قوات الدفاع الروسية اعترضت طائرات مسيرة حاولت الهجوم على موسكو.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومة الدفاع الجوي أحبطت هجوم طائرة مسيرة على مقاطعة موسكو، ولم تحدث أي أضرار أو إصابات.

وفي بداية يوليو/ تموز الماضي، تم إسقاط خمس طائرات من دون طيار أوكرانية في العاصمة الروسية، اثنتين منهم في منطقة فالوييفو (سقطت في حقل فارغ)، وواحدة في منطقة كوبينكي واثنتين في نوفا موسكفا.