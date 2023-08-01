إعلام: سماع دوي إطلاق نار بالقرب من قاعدة جوية وسط عاصمة بوركينا فاسو

سمعت طلقات نارية، في ساعات الصباح الأولى من اليوم الثلاثاء، وسط عاصمة بوركينا فاسو واغادوغو بالقرب من قاعدة جوية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مراسليها: “تم سماع الطلقات، من حوالي الساعة 12:45 صباحًا بتوقيت غرينتش في قلب المدينة، بعد مرور 10 أشهر على الإنقلاب الثاني في غضون عام واحد، في البلد الواقع غربي أفريقيا”.

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ويأتي ذلك، بعد ساعات فقط، من إعلان بوركينا فاسو ومالي، معارضتهما عقوبات مجموعة “إيكواس” على النيجر، وأي تدخل عسكري ضدها، على خلفية الانقلاب العسكري الذي وقع هناك.

وكان عسكريون في جيش النيجر، أعلنوا في ساعة مبكرة، من صباح 27 تموز/ يوليو الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم، واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال، مؤكدين أنهم قرروا وضع حد للنظام الحالي بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.

وفي أكتوبر/تشرين الثاني 2022، أعلن عسكريون في بوركينا فاسو الإطاحة برئيس المجلس العسكري، نتيجة لما وصفوه بالتدهور الأمني.

وبرر العسكريون خطوتهم بـ”التدهور المستمر للوضع الأمني” في البلاد. وجاء في بيانهم: “لقد قررنا تحمل مسؤولياتنا، مدفوعين بهدف أسمى واحد، استعادة أمن أراضينا وسلامتها”.

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وقال إبراهيم تراوريه (قائد في جيش بوركينا فاسو برتبة كابتن)، في بيان تمت تلاوته عبر التلفزيون الوطني،يوم الجمعة الماضية، إنه أطاح بالزعيم العسكري بول هنري داميبا وحل الحكومة وعلّق العمل بالدستور.

وكان دامبيا قد استولى على الحكم، قبل أقل من 10 أشهر في الـ 24 من يناير/ كانون الثاني الماضي 2022، عندما أطاح بروش مارك كريستيان كابوري.