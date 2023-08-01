مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا إثر سقوط رافعة في الهند… فيديو

لقي ما لا يقل عن 16 عاملًا حتفهم، صباح اليوم الثلاثاء، وأصيب ثلاثة آخرين عندما سقطت رافعة على مجموعة من العمال في موقع بناء طريق سريع في ولاية ماهاراشترا الهندية.

ووفقًا لتقارير قناة “NDTV” نقلًا عن الشرطة، وقع الحادث عندما كان العمال يقومون بالتحكم في رافعة متحركة متخصصة لنقل الأعمدة الفولاذية الكبيرة المستخدمة في بناء الطرق السريعة وجسور السكك الحديدية. وأفادت الشرطة بأن خمسة عمال آخرين قد يكونون ما زالوا تحت أنقاض الرافعة المنهارة، ما يزيد من حجم الكارثة والتحديات التي تواجه فرق الإنقاذ في محاولتها لإنقاذ المحتجزين. وتشارك الشرطة والإطفاء والخدمات الطارئة الأخرى حاليًا في عمليات الإنقاذ في موقع الحادث. وطالبت السلطات الشرطة بإجراء تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

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