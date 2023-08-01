رئيس أركان الجيش الروسي يتفقد القوات الروسية في مقاطعة زابوروجيه… فيديو

حصري

وبحسب ما أفادت به وزارة الدفاع الروسية: “خلال العمل في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، قام رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، بزيارة موقع القيادة الأمامية لتجمع القوات الروسية في اتجاه زابوروجيه”.

وذكرت الوزارة: “في مركز القيادة، استمع رئيس الأركان إلى تقرير قائد القوات على محور زابوروجيه، الفريق ألكسندر رومانشوك، حول الوضع الحالي وطبيعة أعمال العدو وتنفيذ القوات الروسية للمهام القتالية على اتجاه أوريخوف”.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الروسية تحبط 8 هجمات للقوات الأوكرانية وتقضي على أكثر من 100 جندي أوكراني