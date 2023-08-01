رئيس أركان الجيش الروسي يوعز بتوجيه ضربات استباقية على القوات الأوكرانية

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وقالت الوزارة في بيان: “أثناء تفقده مركز القيادة الأمامي في اتجاه زابوروجيه، لفت رئيس أركان القوات الروسية الانتباه إلى التعرف على العدو في الوقت المناسب، وتوجيه ضربات استبقاية إليه، وتنفيذ الاشتباك الناري القائم على الردع”.

وتفقد رئيس أركان القوات المسلحة الروسية، اليوم الثلاثاء، موقع القيادة الأمامية لتجمع القوات الروسية في اتجاه زابوروجيه.

وبحسب ما أفادت به وزارة الدفاع الروسية: “خلال العمل في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، قام رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، بزيارة موقع القيادة الأمامية لتجمع القوات الروسية في اتجاه زابوروجيه”.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

العملية العسكرية الروسية الخاصة رئيس أركان الجيش الروسي يتفقد القوات الروسية في مقاطعة زابوروجيه… فيديو