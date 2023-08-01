الدفاع الروسية: قوارب مسيرة أوكرانية حاولت مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود

وقالت وزارة الدفاع الروسية: “الليلة، قامت القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولة فاشلة لمهاجمة سفينتي الدورية “سيرغي كوتوف” و”فاسيلي بيكوف” من أسطول البحر الأسود بثلاثة زوارق مسيرة، لأداء مهام للسيطرة على الملاحة في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود، على بعد 340 كم عن جنوب غرب سيفاستوبول”.