الدفاع الروسية: قوارب مسيرة أوكرانية حاولت مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود

صدت سفن الدورية التابعة لأسطول البحر الأسود “سيرغي كوتوف” و “فاسيلي بيكوف” هجوم ثلاثة زوارق مسيرة في منطقة سيفاستوبول، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: “الليلة، قامت القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولة فاشلة لمهاجمة سفينتي الدورية “سيرغي كوتوف” و”فاسيلي بيكوف” من أسطول البحر الأسود بثلاثة زوارق مسيرة، لأداء مهام للسيطرة على الملاحة في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود، على بعد 340 كم عن جنوب غرب سيفاستوبول”.
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04:26 GMT
وأشارت إلى أنه أثناء صد الهجوم، تم تدمير جميع زوارق العدو الثلاثة، بنيران الأسلحة القياسية للسفن الروسية.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن السفينتين “سيرغي كوتوف” و”فاسيلي بيكوف” التابعتين لأسطول البحر الأسود تواصلان أداء مهامهما.
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