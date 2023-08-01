القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا قرب كليشيفكا في دونيتسك

قال دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية في مقابلة على الهواء، إن المرتفعات الشمالية الغربية من كليشيفكا تقع تحت سيطرة القوات الأوكرانية، لكن الجيش الروسي تمكن من إحباط محاولة الاستفادة من الاحتياطيات هناك.

وأضاف بوشلين: “في كليشيفكا، خاصة في الجزء الغربي، تم إحباط محاولات خطرة من قبل العدو لنقل الاحتياطيات، لإجراء المناوبات، لأن تلك الوحدات المعادية التي وصلت إلى المرتفعات كانت مرهقة للغاية، ولكن المحاولة أحبطت”.

وختم بوشيلين قوله في مقابلة على قناة “سولوفيوف”، إن المرتفعات الواقعة شمال غرب كليشيفكا “ما زالت تحت سيطرة العدو”.

تقع قرية كليشيفكا على الجانب الجنوبي من دفاعات القوات المسلحة الروسية في منطقة أرتيوموفسك، وتم تحريرها، في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني من العام الماضي.

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وفي شهر يوليو/ تموز الماضي، أعلن رئيس مركز الإعلام في قوات مجموعة “الجنوب” الروسية، فاديم أستافييف، أن القوات المسلحة الروسية أحبطت محاولة هجوم من القوات الأوكرانية باتجاه كليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وقد تم أسر اثنين من الجنود الأوكرانيين.