قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن فلاديمير زيلينسكي يعرّض الولايات المتحدة للخطر من خلال تنفيذ هجمات إرهابية ضد البنية التحتية المدنية الروسية، ويبتز البيت الأبيض لمزيد من المساعدة.

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن نظام كييف حاول مهاجمة أهداف في مدينة موسكو وضواحيها بثلاث طائرات دون طيار، إذ أسقط الدفاع الجوي اثنتين منها فوق منطقتي أودينتسوفو وناروفومينسك، وتم إسقاط واحدة بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية وقد تحطمت في مدينة موسكو.

وأشار عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، إلى أن هذه الطائرة “توجهت إلى البرج نفسه في المدينة كما في المرة السابقة”. وعلى حد قوله، إن واجهة الطابق الحادي والعشرين تضررت، وتكسر زجاج مساحته 150 مترًا مربعًا، ولا توجد معلومات عن ضحايا.

وكتبت زاخاروفا في قناتها على “تلغرام”: “زيلينسكي يعرّض واشنطن للخطر من خلال القيام بأعمال إرهابية ضد البنية التحتية المدنية، ويتبعه بايدن بنفسه على مسار الخراب ذاته تحت اسم” الدولة الراعية للإرهاب”، لماذا على زيلينسكي أن يفعلها؟ أولا، لخدمة الفساد من الداخل، ثانيا يبتز البيت الأبيض لمزيد من المساعدة”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة عمدة موسكو: أضرار في أحد أبراج “موسكو سيتي” بعد اصطدام طائرة مسيرة به ولا معلومات عن وقوع إصابات

ويوم الأحد الماضي، أفاد سوبيانين أن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت ليلاً، وتضررت واجهتا برجين مكتبيين في مدينة موسكو بشكل طفيف، ولم تقع إصابات.