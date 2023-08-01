روسيا تصمم طابعة ثلاثية الأبعاد لتصنيع "جيش" من الطائرات المسيرة

تم إنشاء طابعة ثلاثية الأبعاد متخصصة للإنتاج الصناعي للطائرات دون طيار في روسيا، والتي بفضلها، سيكون من الممكن أتمتة أكثر من 90% من المهام والعمليات الروتينية النموذجية في إنتاج الطائرات دون طيار.

وقد أُعلن عن ذلك في إطار دعم مشروع ” تنفيذ المبادرة التكنولوجية الوطنية” كجزء من منتدى “أرخيبيلاغو 2023” بمساعدة طابعة ثلاثية الأبعاد، وسيتم إنتاج ما يصل إلى 50 ألف مكون نهائي، هي الأقواس والمثبتات للإطارات، وحقائب البطاريات وطائرات الاستطلاع على شكل طيور، وإطلاق الصواريخ، وأنظمة التوجيه تحت الماء.

قال فاديم ميدفيديف، المدير العام للمؤسسة، إن المتخصصين تمكنوا من إنشاء آلة كاملة قادرة على إنتاج ملحقات طائرة دون طيار لـ 50-100 منتج لكل طابعة، بحسب موقع روسكويه أروجيه.

وسائط متعددة نظام الصواريخ المضادة للطائرات “تور-إم2إي”

وطورت روسيا منظومة الدفاع الصاروخي الروسية “تور -إم2″، وهي الآن قيد الاستخدام، وتعد واحدة من أخطر المنظومات الدفاعية القصيرة المدى، التي أثبتت فاعلية كبيرة في التصدي للطائرات المسيرة، والتي أصبحت تمثل التهديد الأول لقوات الدفاع الجوي حول العالم.