الجيش الروسي يحبط 8 هجمات للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك

وقالت الوزارة في بيان: “على محور دونيتسك، نجحت الإجراءات المنسقة للوحدات المدافعة، بالتعاون الوثيق مع الطيران والمدفعية التابعين لقوات مجموعة “الجنوب”، في صد ثماني هجمات للعدو في مناطق بيلوغوروفكا، وبيريستوفوي، وسفيرنوي، ومارينكا وزايتسيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية”.

كما حاولت القوات المسلحة الأوكرانية، خلال اليوم الماضي، الهجوم في خمسة اتجاهات – دونيتسك وزابوروجيه وكراسني ليمان وكوبيانسك وجنوب دونيتسك.

وأضافت الوزارة أن “القوات المسلحة الروسية قضت على أكثر من 220 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ودمرت القوات على هذه المحاور دبابتين و6 مركبات قتال مشاة، بما في ذلك مركبة برادلي أمريكية الصنع وسيارتين ومدفعية ذاتية الدفع من طراز كراب بولندية ومركبة ذاتية الدفع من طراز أكاتسيا ومدفع هاوتزر، وكذلك مدفع غياتسينت-بي”.