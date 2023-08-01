الأسطول الروسي يدمر 3 قوارب مسيرة هاجمت سفن مدنية روسية متجهة إلى مضيق البوسفور

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية حاولت مهاجمة سفن نقل مدنية روسية بثلاثة زوارق مسيرة جنوبي البحر الأسود.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: “نفذ نظام كييف، الليلة، محاولة هجوم إرهابي باستخدام ثلاثة زوارق شبه مغمورة بدون قائد (مسيرة)، على سفن شحن مدنية روسية في طريقها إلى مضيق البوسفور جنوب غرب البحر الأسود”.
وأكدت الدفاع الروسية أن السفن الحربية الروسية المرافقة لسفن الشحن البحري اكتشفت الزوارق المسيرة الأوكرانية ودمرتها.
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10:11 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع، في وقت سابق من اليوم، أفشال محاولة نفذتها القوات المسلحة الأوكرانية لمهاجمة سفينتي الدورية الروسيتين “سيرغي كوتوف” و”فاسيلي بيكوف” بثلاث زوارق مسيرة.
وأكدت الدفاع الروسية تدمير الزوارق، وأن السفن الروسية تواصل تنفيذ مهامها في المنطقة.
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