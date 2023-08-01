الأسطول الروسي يدمر 3 قوارب مسيرة هاجمت سفن مدنية روسية متجهة إلى مضيق البوسفور

وجاء في بيان الدفاع الروسية: “نفذ نظام كييف، الليلة، محاولة هجوم إرهابي باستخدام ثلاثة زوارق شبه مغمورة بدون قائد (مسيرة)، على سفن شحن مدنية روسية في طريقها إلى مضيق البوسفور جنوب غرب البحر الأسود”.