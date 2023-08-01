ذكرت وسائل إعلام غربية أن القوات المسلحة الأوكرانية تقبل انضمام الجميع إلى الخدمة في صفوفها، بما في ذلك المجرمين الأجانب.

وجاء فيها: “انضم كريغ لانغ، المولود في نورث كارولينا، إلى الجيش الأمريكي في سن 18، وبعد انتهاء خدمته في ظروف غامضة، انتقل إلى أوكرانيا وعاش هناك منذ عام 2015”.

وفي الولايات المتحدة، يشتبه في ارتكاب لانغ جريمة قتل مزدوجة، ولكن، بحسب قوله، لم تهتم السلطات الأوكرانية بوضعه الجنائي.

أفاد لانغ في البيان الذي نشره موقع “ذا إنترسبت” أنه يخدم في “القطاع اليميني”، والذي، كما يعترف هو نفسه، يلتزم بأيديولوجية يمينية وقومية متطرفة.

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وأشار ممثل وزارة العدل الأوكرانية إلى أنه لا يمكنهم التعليق على وضع لانغ.