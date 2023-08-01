لبنان يؤكد التزامه بكشف ملابسات انفجار مرفأ بيروت بعد مرور 3 سنوات على الحادث

أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبد الله بو حبيب، اليوم الثلاثاء، التزام الحكومة بكشف الملابسات المحيطة بانفجار مرفأ بيروت الذي وقع قبل 3 سنوات.

وشدد بو حبيب، في بيان رسمي، على أن “تلك المسؤولية تعود للقضاء اللبناني الذي عليه القيام بمهامه، وفقا للقوانين والأصول التي ترعى عمل القضاء في ظل مبدأ فصل السلطات”.

وأعرب عن أمله في أن “تسلك الأمور مسارها المناسب، سواء كان على صعيد المؤسسات القضائية، أو المؤسسات الدستورية للدولة”.

١)استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب ١٥ سفيرا وقائما بالأعمال من الدول الموقعة على البيان المشترك الخاص بانفجار مرفأ بيروت في مجلس حقوق الانسان، واستهل الوزير بو حبيب الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الانفجار. pic.twitter.com/Vair1Ryynk — Mofa Lebanon (@Mofalebanon) August 1, 2023

و”جاء حديث بو حبيب خلال استقباله 15 سفيرا وقائما بالأعمال من الدول الموقعة على البيان المشترك الخاص بانفجار مرفأ بيروت في مجلس حقوق الإنسان، حيث استلم الوزير بو حبيب من السفراء رسالة، حثوا فيها الجهات اللبنانية المختصة على الإسراع في التحقيقات القضائية الخاصة بانفجار مرفأ بيروت، بخلاف المنحى البطيء الذي سلكته حتى تاريخه، معربين عن قلقهم من الاستمرار في إعاقتها”، وفقا للبيان.

ووقع انفجار مرفأ بيروت، يوم 4 أغسطس/ آب 2020، على مرحلتين في العنبر رقم 12 في المرفأ، نتجت عنه سحابة دخان ضخمة ترافقت مع موجة صادمة هزّت العاصمة.