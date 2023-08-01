قال المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية، لاري جونسون، إن الغرب يطالب القوات المسلحة الأوكرانية، غير المستعدة للاشتباكات مع الجيش الروسي، بالقيام بعمل حاسم وتحويل الهجوم المضاد إلى مجزرة.

صرّح لاري جونسون: “الأوكرانيون يتعرضون لضغوط هائلة من الغرب، مطالبين بأن يفعلوا شيئا ما وبسرعة”.

وأفاد جونسون بأن نتيجة لذلك قامت القوات المسلحة الأوكرانية بإرسال المزيد من الجنود والعربات المصفحة إلى خطوط الدفاع الروسية المحصنة جيدًا.

وأوضح المحلل السابق: “في الواقع، يتم إرسالهم للذبح، إذ لا يوجد وصف أفضل لما يحدث”.

وختم جونسون قوله في مقابلة على قناة “Dialogue Works” على يوتيوب: “المشكلة الرئيسية للقوات الأوكرانية هي نقص المدفعية والغياب الشبه الكامل للطيران، لذلك ستستمر قواتهم بالاستنزاف”.

المدفعية الروسية… كل قذيفة بهدف… فيديو

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تسعى إلى تحريك دولاب الموازنة في الصراع الأوكراني، وإنما إلى إنهائه.

لكن الدول الغربية تتحدث باستمرار عن الحاجة إلى مواصلة الأعمال العدائية، وزيادة إمدادات الأسلحة وتدريب مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية على أراضيها.