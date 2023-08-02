"لانتسيت" تدمر مدرعتين لـ"الناتو" بضربة واحدة… فيديو

وبعد اصطدام المسيرة الروسية بالدبابة، انفجرت الذخيرة المتواجدة في الأخيرة، وتطايرت الحمم منها لتصل إلى ناقلة الجند التي كانت في المقدمة، لتدمرها هي الأخرى وتحرقها.

وقالت الدفاع الروسية إن “القوات المسلحة الروسية قضت على أكثر من 220 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ24 الساعة الماضية، على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ودمرت القوات على هذه المحاور دبابتين و6 مركبات قتال مشاة، بما في ذلك مركبة برادلي الأمريكية الصنع، وسيارتين ومدفعية ذاتية الدفع من طراز كراب بولندية، ومركبة ذاتية الدفع من طراز أكاتسيا ومدفع هاوتزر، وكذلك مدفع غياتسينت – بي”.