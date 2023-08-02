متحدث حركة فتح لـ"سبوتنيك": جريمة "عين الحلوة" استهداف للاستقرار.. ولجنة تحقيق لضبط الجناة

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وأضاف في تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك”، أن “الفاعلين من شراذم الحركات التي تدّعي أنها إسلامية، ومن أهدافها محاربة القوى الوطنية الفلسطينية، خدمة لأهداف مموليها”.

وشدد على “حالة الحزن والأسى التي تخيّم على أوساط قاعدة حركة فتح في لبنان وخارجه، من هذه الجرائم، وفقدان رجل معروف بأخلاقياته المرتفعة، وهو قطب من أقطاب الاستقرار على الساحة، وهو ما أدى إلى استهدافه من فئة تدّعي الإسلام وتقوم بقتل الأبرياء”.

واتفقت الفعاليات والفصائل الفلسطينية في صيدا جنوبي لبنان، في وقت سابق أمس الاثنين، على “وقف إطلاق النار وسحب المسلحين من شوارع مخيم عين الحلوة”.

وقال فتحي أبو العردات، أمين سر حركة فتح، وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، إن اجتماع صيدا بين الفصائل وهيئة العمل المشتركة، خرج بثلاثة بنود رئيسية من أجل الجريمة التي شهدها مخيم “عين الحلوة” الفلسطيني.

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وأضاف في تصريحات سابقة لـ”سبوتنيك”، أن هذه النقاط تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار بالاتفاق بين جميع الفصائل داخل المخيم، إضافة إلى تدشين لجنة تحقيق ووضع كافة المعلومات حول هذه القضية تحت تصرفها، مع تسليم كافة المطلوبين الجناة المجرمين الذين أطلقوا النار على قائد قوات الأمن الوطني في صيدا، أبو أشرف العرموشي ومرافقيه.

وأوضح أن الجريمة التي شهدها المخيم لن تمر دون محاسبة، فيما تصب الجهود الحالية إلى تثبيت الأمن والاستقرار هناك.

وقال إن الأمور في مخيم عين الحلوة تميل إلى الهدوء في الوقت الراهن، في ظل المعالجة الجدية لهذه الجريمة، معربًا عن أمله في تسليم المجرمين، والذين أصبحت هوياتهم معروفة، إلى القضاء اللبناني.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، في وقت سابق، بأن “القيادي في حركة فتح، أبو أشرف العرموشي، قُتل بعد تعرضه لكمين مسلح مع مرافقيه في حي البساتين داخل مخيم عين الحلوة”.