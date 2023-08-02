المحكمة العليا تنظر في إلغاء التعديلات القضائية… مرحلة جديدة من الصدام في إسرائيل

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وأصدرت رئيسة المحكمة بيانًا، أعلنت فيه قرار جلوس جميع قضاة المحكمة في جلسة الاستماع الحاسمة والحساسة ضد قانون “المعقولية”، والذي أدى، إلى جانب بقية أجندة الإصلاح القضائي لأعضاء تحالف نتنياهو، إلى حركة احتجاجية غير مسبوقة ضد الحكومة، وفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وقال خبراء إن من المتوقع أن تقدم المحكمة على إلغاء هذه القوانين، ما يؤدي إلى مواجهة قوية بين المحكمة والائتلاف الحكومي.

ومن المقرر أن يتم الاستماع إلى الالتماسات الثمانية التي قبلتها المحكمة ضد القانون، في 12 سبتمبر/ أيلول.

مواجهة قوية

يعتقد محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، وعضو الكنيست السابق، أن محكمة العدل العليا بكامل أعضائها تقدم على إلغاء التعديلات القضائية غير الديمقراطية، التي تحد من صلاحياتها، والذي يسعى الائتلاف الحكومه لسنّها في الكنيست.

وأضاف في تصريحات لـ “سبوتنيك”، أن تحركات المحكمة تأتي في مواجهة قانون “أساس”، ولم يسبق لمحكمة العدل العليا التدخل لإلغاء قوانين أساس في إسرائيل، لكن القانون هذه المرة مغايرا، ويستهدف المحكمة بحد ذاتها.

وقال إن الائتلاف الحكومي يهدف لإلغاء قوانين أصدرتها المحكمة من قبل، مثل منع أدرعي من أن يكون وزيرًا، حيث تهدف القوانين إلى السماح له بالعودة إلى طاولة الحكومة، وأن يكون وزيرا فيها، على الرغم من قرار المحكمة السابق.

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وأوضح أن للمرة الأولى ستقدم المحكمة بشامل تركيبتها على النظر في القانون، وفي حال تم إلغاؤه سيثير ذلك عمليًا ضجة كبيرة في المجتمع الإسرائيلي، خاصة من قبل اليمين الفاشي، ومؤيدي الانقلاب القضائي، لكنه في الوقت نفسه يريح الفريق الثاني المناهض لها.

وشدد على ضرورة إلغاء المحكمة لهذه القوانين غير المسبوقة والفاشية، التي تسعى لإلغاء دور القضاء في إسرائيل، باعتبارها الملاذ الأخير لأي مواطن ومؤسسة هناك.

وتوقع كنعان أن تحدث هذه الخطوة مواجهة قوية بين الحكومة والمحكمة، وكذلك مع المستشارة القضائية للحكومة، وفي حال قررت المحكمة إلغاء القوانين سيكون القرار تاريخيًا، وسيمثل صفعة لنتنياهو وحكومته، الذي يريد أن يشطب الملفات الجنائية ضده بالفساد في المحاكم الإسرائيلية.

صراع جديد

بدوره، اعتبر الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية والخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن تحركات القضاء محاولة لوقف جموح حكومة نتنياهو، بإلغاء قرارت الكنيست الأخير بإبطال المعقولية، والذي يعني الحد من تدخل المحكمة العليا في قرارت الحكومة.

وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”، وسط هذا الانقلاب تطعن المحكمة العليا الإسرائيلية بقانونية تولي نتنياهو منصب رئيس الوزراء، إضافة لمنع قرارات الكنيست التي تتعارض مع القوانيين العامة داخل إسرائيل.

ويرى الرقب أن الصراع يتحول لصراع قانوني، ستتمسك حكومة نتنياهو بحقها بتغيير ما تريد طالما فوّضها الشعب من خلال الانتخابات الأخيرة، فيما تتمسك المعارضة والمحكمة العليا ببطلان قرارت ائتلاف نتنياهو.

واستبعد أن يقبل نتنياهو وائتلافه الحاكم بقرارات المحكمة العليا وتحركاتها، فيما سيكمل في خطته التي أطلق عليها “الإصلاح القضائي”.

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وفيما يتعلق بتداعيات هذه الخطوات، قال إن ردات فعل المعارضة محدودة فيما يبدو، ولن تتطور لأزمة كبيرة، والقضاء سيجد نفسه في صراع ومواجهة مع حكومة نتنياهو، وفي النهاية نتنياهو سيحقق مبتغاه وينهي بقوة الديمقراطية التي أوصلته للحكم دور القضاء في الحياة السياسية.

وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الاثنين، “النظر في الالتماسات المقدمة إليها لإلغاء التعديل على قانون “حجة المعقولية”، بانعقاد النصاب القضائي بكامل هيئتها المؤلفة من خمسة عشر قاضيا.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، بأن “المحكمة العليا قررت أن جلسة الاستماع في الالتماس المقدم ضد قانون إلغاء حجة المعقولية، والذي تمت الموافقة عليه بالقراءة الثانية والثالثة في الكنيست قبل أسبوع، ستُعقد في الثاني عشر من سبتمبر المقبل، بمشاركة كاملة من 15 قاضيا من المحكمة العليا”.

وأضافت الصحيفة “سيرأس الجلسة رئيسة المحكمة إستر حايوت، وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي سيشارك 15 قاضيًا في الجلسة”.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، “الامتناع عن إصدار أمر احترازي بتجميد سريان مفعول التعديل القضائي على قانون “حجة المعقولية”، الذي أقره الكنيست الاثنين الماضي”.

وقالت المحكمة إن “جلسة النظر في الالتماسات المقدمة ضد التعديل تم تأجيلها إلى موعد لم يحدد بعد في شهر سبتمبر المقبل”، مشيرة إلى أن التعديل القانوني أصبح نافذا، بعد أن سجل رسميا صباح اليوم في سجل القوانين في إسرائيل.

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وصادق الائتلاف الحاكم (64 نائبا من أصل 120 في الكنيست)، الاثنين الماضي، على قانون “الحد من المعقولية” الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية بدعوى “عدم المعقولية”.

من جهته، قال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنه “سيتم الاستئناف أمام المحكمة العليا، بعد إقرار الكنيست قانون التغييرات القضائية”.

ويدافع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه، عن مشروع القانون الخاص بالتغييرات القضائية، ويزعم أن الهدف منه هو تحقيق التوازن بين السلطات والحد من تدخل المحكمة في السياسة، بينما يقول المعارضون إن المحكمة العليا تقوم بدور حاسم في حماية الحياة المدنية وحقوق المواطنين.